4 березня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації державного пакету акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод «Кристал» у кількості 89932000 штук, що становить 100 % статутного капіталу товариства.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Актив розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Стартова ціна — 89 932 000 гривень.

Гарантійний внесок — 8 993 200 гривень.

Завод «Кристал»має високу інвестиційну привабливість, адже це унікальне підприємство, яке займається переробкою алмазів у діаманти. Все необхідне технологічне обладнання для процесу обробки алмазної сировини та виробництва ювелірних виробів з діамантовими вставками наявне в повному обсязі.

До складу об’єкта приватизації входять 14 одиниць нерухомого майна, а саме: виробничі, складські та нежитлові приміщення. Площа всіх будівель та споруд — 9533,0 м², розташований актив на земельній ділянці площею 1,9959 га.

Також до власності активу входить рухоме майно:

верстати;

виробниче обладнання;

автотранспортні засоби у кількості 10 одиниць.

Заявки для участі в електронному аукціоні приймаються до 3 березня.