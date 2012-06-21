У Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна — НАТО, присвячене оцінці виконання Україною Річної національної програми під егідою цієї комісії на 2018 рік. Головував на зібранні Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Представники держав-членів високо оцінили виконання Річної національної програми-2018 і позитивно оцінили впровадження нових методологій формування програми на наступний рік. Відзначено прогрес проведення ключових внутрішніх реформ. Представники держав-членів НАТО запевнили у своїй подальшій політичній та практичній підтримці нашої держави на шляху до набуття членства в організації. Значну увагу було приділено безпековій ситуації в Україні, агресивним діям Російської Федерації в акваторіях Азовського і Чорного морів, необхідності відновлення там свободи навігації та негайного звільнення українських моряків з російського полону і повернення кораблів, захоплених Росією. Генеральний секретар НАТО та представники держав-членів Альянсу засудили агресивні дії РФ проти України і порушення міжнародного права у Керченській протоці, запевнивши у своїй підтримці суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
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