У Полтаві завершився сезон боротьби з карантинним бур’яном-алергеном амброзією полинолистою, яку із середини червня до жовтня обприскували на території міста і за його межами речовиною, що містить мінерал бішофіт. Ідею її застосування запропонував професор Полтавської аграрної академії Павло Писаренко.
Попри сумніви скептиків, метод боротьби виявився ефективним. Цього літа в санстанцію зі скаргами на алергію від амброзієвого пилку зверталося значно менше людей, ніж зазвичай. Ударні групи студентів, яких взяли на цю сезонну роботу, добросовісно обприскали препаратом майже всі ділянки, на яких ріс бур’ян.
Усього за сезон місто використало на боротьбу з амброзією 150 тисяч літрів засобу на суму майже 3 мільйони гривень. Та ще кошти на заробітну плату працівникам. За словами представників КП «Декоративні культури», це не така велика сума з огляду на те, що гроші не викинуто на вітер. А тому препарат з мінералом застосовуватимуть і 2020-го. Адже насіння амброзії живуче і може проростати після того, як пролежало в землі протягом 40 років.
Комунальники й науковці упевнені: вони на правильному шляху.