310 сучасних нових амбулаторій буде зведено в сільській місцевості у 15 регіонах України. Це перший пул проектів на 2018 рік за рахунок субвенції на розвиток сільської медицини, повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Ми рухаємося чіткою маршрутною картою з упровадження ініціативи Президента Петра Порошенка з розвитку якісної медицини у сільській місцевості. Амбулаторії будуватимуть у межах нової мережі первинної медичної допомоги на всій території України. Нова мережа передбачає будівництво 505 амбулаторій. Для будівництва ми розробили й затвердили нові технічні вимоги до проектів амбулаторій із класом енергоефективності, а також перелік необхідного медичного обладнання (зокрема й телемедичного) для закладів первинної ланки медицини», — наголосив Геннадій Зубко.
У першому пулі проектів — Волинська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.