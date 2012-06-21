Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкаському районі цими днями урочисто відкрили вже другу новозбудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Раніше подібний лікувальний заклад став до ладу в Степанківській територіальній громаді, а останні урочистості відбулися в селі Будище. Селян тут обслуговуватимуть два сімейні лікарі та три медичні сестри.
Заклади оснащені всім необхідним устаткуванням та апаратурою для надання кваліфікованої медичної допомоги. В Будищах, як розповів сімейний лікар амбулаторії Валентин Фіщук, є телемедичне обладнання, яке дає можливість зв’язатися з лікарями найвищої категорії, аби відпрацювати методику лікування. Заклад також оснащений різноманітними діагностичними апаратами, за допомогою яких можна зробити електрокардіограму, отоскопію, офтальмоскопію та інші дослідження.
Недавно відкрита медична амбулаторія в Благодатному Золотоніського району обслуговуватиме пацієнтів не тільки цього села, а й навколишніх, а також сусідніх дачних кооперативів. У кількох інших новозбудованих сільських медичних закладах області нині завершують опоряджувальні роботи. Вони також приймуть перших пацієнтів уже нинішнього року.