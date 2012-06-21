Науковці Університетів Торонто і Коннектикуту розробили абсолютно новий унікальний тип штучної шкіри. Винахід наділяє власника нелюдськими можливостями.
Один із авторів проекту Іслам Моса розповідає, що штучна шкіра потрібна при опіках, різних патологіях, після операцій. Тому його групою було розроблено абсолютно іншу модель протезів. У пристрої використано еластичні силіконові нанотрубки, заповнені частинками оксиду заліза.
Завдяки своїм властивостям штучна шкіра вміє знаходити магнітні поля, звукові хвилі і розпізнавати небезпечну поведінку в навколишньому середовищі, вона повністю водонепроникна.
За словами Моса, ціна «футуристичної шкіри» на ринку збуту становитиме не більше 5 доларів. Але залишається багато нюансів у зовнішньому вигляді протеза – перед ученими стоїть завдання надати йому вигляд звичайної людської руки, шляхом зменшення профілю трубчастого прототипу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»