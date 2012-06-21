Харківське державне авіаційне виробниче підприємство досягли домовленості з американською компанією Oriole Capital Group щодо залучення 150 мільйонів доларів.
Авіазавод отримає замовлення на серійне виготовлення літаків Ан-74, повідомляють в Укроборонпромі.
Домовленості були досягнуті під час міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, яка зараз проходить у Об'єднаних Арабських Еміратах.
«В першу чергу мова йде про серійне виробництво на потужностях ДП «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» українських Ан-74 у різних модифікаціях. У свою чергу Oriole Capital Group отримає право на інвестиції у виробництво, модернізацію та збут цих літаків», – розповіли у концерні.
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В "Укроборонпромі" впевнені, що це будет довготривалий контракт, який надасть повне залучення 3000 фахівців харківського підприємства.