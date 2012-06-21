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Рейтинг найгірших авіаносців і вертольотоносців у світі склали американські фахівці видання Business Insider.
На першому місці виявився китайський авіаносець Liaoning. Він створений на основі радянського корабля «Варяг». На другому місці також аналог «Варяга» – російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов». Експерти вважають, що у цих кораблів проблеми із силовими установками.
На третьому місці рейтингу розмістився таїландський Chakri Naruebet, який вже тривалий час простоює в порту і практично не використовується. А ось на четвертий рядок списку фахівці поставили американський універсальний десантний корабель типу Wasp. Його побудували для розміщення винищувачів F-35B Lightning II, проте досі він практично не використовували.
Австралійські вертольотоносці типу Canberra аналітики розмістили на п'ятому і шостому місцях, а ось на сьомому знову опинився авіаносець США. Gerald Ford є найдорожчим в світі авіаносцем, однак після введення в експлуатацію в 2017 році він вже кілька разів вирушав на ремонт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»