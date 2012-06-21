Американська компанія Bell Helicopter представила свій перший концепт пасажирського аеротаксі Nexus, виконаного як конвертоплан з шістьма електровентиляторами.
Прототип представили на виставці CES 2019 Лас-Вегасі.
Шість електровентиляторів на поворотному підвісі дозволять максимально знизити рівень виробленого шуму, при цьому збільшити дальність польоту. Така кількість електромоторів дозволить використовувати для конвертоплана звичайні вертолітні майданчики.
В майбутньому Nexus буде п'ятимісцевим і виконуватиме польоти на швидкості до 241 км / год. Максимальна злітна маса складе 2,7 т, а корисна - до 450 кг. Регулярні польоти Nexus почнуться в 2021 році.
У компанії відзначають, що проблем з отриманням сертифікату та ліцензії на використання апарата не буде, оскільки за кермом завжди буде знаходитися пілот. Компанія вже домовилася з Uber, що конвертоплан-таксі можна буде замовити через це додаток.
Раніше Bell Helicopter опублікувала відеозапис льотних випробувань нового конвертоплана V-280, який найближчим часом надійде на озброєння армії США.