На виставці інноваційної електроніки «CAS 2018» у Лас-Вегасі американська компанія «Bell Helicopter» презентувала концепт повітряного таксі.
Про розробку йдеться на сайті компанії.
Компанія представила кабіну таксі, яку вдосконалять та додадуть нові функції. Тує чотири сидіння, автономна система пересування (керма в таксі не буде), інформаційно-розважальний комплекс. Останній дасть змогу пасажирам дивитися новини та фільми, слухати музику або спілкуватися в соціальних мережах.
Учасники виставки «CES 2018» випробовували винахід у віртуальній реальності.
Розробники стверджують: винахід дасть змогу менше забруднювати повітря, розвантажить дороги та зменшить витрати на приватні автомобілі.
Виробники продовжують удосконалювати технологію та планують у найближчому майбутньому зробити перше авто.