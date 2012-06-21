Сіль часто називають "біла смерть", тож багато хто намагається зменшити її кількість у раціоні або й зовсім від неї відмовляється. Однак американські вчені з медичної спільноти Аншутц при Університеті Колорадо так не вважають. Вони провели нове дослідження, яке показує, що нестача солі може загрожувати серйозними проблемами зі здоров'ям.
Зокрема, вчені стверджують, що дефіцит солі в організмі негативно впливає на мозок. Особливо це небезпечно в літньому віці, підкреслюють фахівці.
Дослідники заявили, що навіть невелика нестача натрію в організмі літніх людей може спровокувати падіння когнітивних функцій, тобто, знизити якість розумових процесів в головному мозку, погіршити пам'ять й увагу.
Брак солі в організмі може характеризуватися таким патологічним станом як гіпонатріємія, при якій рівень натрію в крові падає нижче позначки 135 ммоль/л.
Вчені застерегли про те, що гіпонатріємія може розвинутися при відмові від вживання солі, а також у зв'язку з прийомом діуретиків, при гормональних порушеннях або периферичних набряках.