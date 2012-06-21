Ліки, які ініціюють загибель клітин, допомагають боротися зі старінням. До такого висновку прийшли експерти з Університету Міннесоти, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на MedicalXpress.
Вчені провели дослідження, з результатів якого стало очевидно: комбінація з двох препаратів, що борються з пухлиною, дазатініб і флаваноїд кверцетин, вибірково «вбиває» клітини зі старечим фенотипом. Крім того, такий «коктейль» мінімізує запалення. Досліди на лабораторних гризунах показали: суміш препаратів дозволила жити довше 65% піддослідних.
Експерти переконані, їм вдалося створити той препарат, який так довго шукав світ: ліки від старості. Експерти планують довести, що їхній винахід «працює» і на людях.
Раніше ми повідомляли, що, на думку, американських вчених, розвиток медицини не зможе збільшити максимальний термін людського життя. Межа становить близько 100 років, після цього смертність різко зростає незалежно від зовнішніх факторів.
Фахівці з університету Нью-Йорка розробили спеціальну методику, яка включала в себе обробку даних про смертність за останнє сторіччя. В середньому показники тривалості життя в наші дні знаходиться на позначці в 100 років. Імовірність того, що хоча б одна людина зможе дожити до 125 років, становить 1: 10000.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»