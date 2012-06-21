Таблетки з мікродвигунами, вивільняють ліки при попаданні в шлунок, створили американські вчені. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на журнал ACS Nano.
Відзначається, що сам мікродвигун складається з магнію, який реагує із соляною кислотою. Від передчасного контакту з агресивним середовищем шлунка його захищає діоксид титану.
У серпні вчені Гонконгського баптистського університету повідомили, що метал родій може бути використаний для лікування тричі негативного раку молочної залози, який вважається одним із найбільш агресивних видів пухлин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»