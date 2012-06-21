Американський стартап Thor Trucks представив вантажний електромобіль ET-One. Сідельний тягач збираються запустити у виробництво і вивести на ринок до 2019 року.
Електрична вантажівка Thor ET-One стане конкурентом Tesla Semi. У неї дуже незвичайний дизайн з величезними гратами радіатора і великим кутом нахилу лобового скла.
Інтер'єр сідельного тягача не настільки футуристичний, як у Tesla Semi. Втім, у Thor ET-One є віртуальна панель приладів і великий тачскрін.
Вантажівку оснащують електромоторами ТМ 4, а потужність складе 300-700 к. с., в залежності від версії. Електрокар зможе буксирувати напівпричіп вагою 36 тонн.
Купити вантажний електромобіль можна буде за ціною від 150 тисяч доларів. За ці гроші запропонують версію з запасом ходу 160 км. Топовий варіант буде коштувати 250 тисяч доларів і зможе проїхати 480 км без підзарядки.