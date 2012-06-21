Вчені з Університету Вірджинії розробили новий експериментальний коктейль з антитіл, ефективність якого в блокуванні симптомів інфекції COVID-19 досягає 100%. При цьому безсимптомні носії вірусу одужують за тиждень.

Як повідомляє MedicalXpress, в ході своїх досліджень вчені намагалися встановити, чи зможуть антитіла запобігти зараженню коронавірусом у тих, хто піддався впливу, але ще не захворів. В експерименті взяли участь 400 осіб. В результаті було виявлено, що у всіх 186 добровольців, які отримали антитіла, не розвинувся симптоматичний COVID-19. При цьому в групі з 223 чоловік, які отримували плацебо, симптоми розвинулися у восьми чоловік.

Відзначається, що безсимптомну коронавірусну інфекцію виявили у 15 реципієнтів антитіл і у 23 реципієнтів плацебо. Однак загальна частота інфекцій була майже на 50% нижчою в групі, яка отримувала антитіла. У тих, хто захворів, вірусне навантаження була в 100 разів вище, ніж у отримували антитіла, а сама хвороба тривала 3-4 тижні в 40% випадків.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»