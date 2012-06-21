США випустила есмінець майбутнього, який працює на електричному двигуні. Корабель вже відплив в Атлантичний океан для випробовувань.
Про це повідомляє «Navy recognition».
Новий есмінець класу «Zumwolt» отримав назву «USS Michael Monsoor (DDG 1 001)». Корабель оснащений провідними сучасними технологіями. ВМС США мають прийняти «USS Michael Monsoor» 2018 року.
Електричний двигун забезпечує більшу потужність, ніж у газотурбінних установках. Покращення розподілу потужності «DDG 1000» забезпечує значне енергозбереження та добре підходить для застосування майбутньої зброї.
Корабель має дві передові системи гармат. Одна з них призначена для нанесення наземних ударів, що можуть досягати до 63 морських миль. Також гармати забезпечують високу точність та ефективність.