Фізики зі США розробили технологію, яка дозволяє перетворювати вуглекислий газ на молекули етанолу – звичайного спирту. З цією метою вони створили особливі наноголки з графену і міді, які використовують енергію електричного струму.
Зім’явши листя графену у своєрідні «гармошки», вчені засіяли їх складки наночастинками міді. Це призвело до того, що молекули вуглекислого газу розщеплювалися у чітко відведених місцях – на кінчиках графенових наноголок, повідомляють іноземні ЗМІ.
Кінцевою метою досліджень вчених є перетворення атмосферного вуглекислого газу у біопаливо та інші корисні речовини. Варто зауважити, що вартість подібних графеново-мідних каталізаторів досить дешева, а це дозволить у найближчому майбутньому промислове виробництво спирту з повітря.