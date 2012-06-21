Онкологи зі школи медичних наук Рутгерса за допомогою комп'ютерних досліджень виявили в злоякісних пухлинах передміхурової залози специфічний ген NSD2, який сприяє поширенню раку в організмі, повідомляє видання Medicalxpress.
Після визначення гена вчені провели експеримент. Піддослідним мишам відключили NSD2 в результаті чого поширення пухлини скоротилося.
Доцент школи медичних наук Рутгерса і науковий співробітник онкологічного інституту Нью-Джерсі (США) Антоніна Митрофанова пояснила, що при виявленні раку лікарі не можуть точно спрогнозувати динаміку розвитку пухлини. Маніпуляції з виявленим геном повинні допомогти у вирішенні цієї проблеми.
«Якщо ми зможемо визначити під час встановлення діагнозу, яким чином поширюватиметься захворювання, то зможемо швидко розпочати ефективне лікування і зменшити ймовірність поширення раку», – розповіла вона.
Митрофанова додала, що нині вчені працюють над створенням потенційного лікарського засобу, який зможе блокувати NSD2.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»