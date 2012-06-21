Американська астронавтка Христина Кох встановила рекорд за тривалістю перебування в космосі серед жінок в ході одиночного польоту. Про це повідомляє телеканал CNN.
Як відомо, Кох прибуває на МКС ще 14 березня.
Відзначається, що на 30 грудня вона знаходиться в космосі вже 291 день.
Таким чином, Кох побила рекорд астронавта Пеггі Уїтсон, випередивши її за цим показником на три дні.
«Це дивовижна для науки річ. Ми спостерігаємо інший аспект того, як впливає на людське тіло мікрогравітація протягом тривалого часу. І це дуже важливо для наших майбутніх космічних планів щодо польотів на Місяць і Марс », - заявила астронавт в інтерв'ю CNN.
Очікується, що нова рекордсменка перебуватиме на МКС до лютого 2020 року.
Нині в основний екіпаж МКС входять росіяни Олексій Овчінін і Олександр Скворцов, астронавти Нік Хейг, Христина Кох, Ендрю Морган (NASA) і Лука Пармітано (Європейське космічне агентство).
6 жовтня Христина Кох і Ендрю Морган зробили багатогодинний вихід у відкритий космос на МКС. У ході монтажних робіт були замінені акумулятори для сонячних панелей космічної станції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»