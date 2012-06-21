Американська компанія Boosty Labs, яка спеціалізується на технологічному консалтингу в галузі розподілених обчислень, фінтех і безпечного зберігання даних, інвестувала 100 тисяч доларів США в український стартап з клінінгу – Clean Masters.

Чим зараз є стартап Clean Masters

Компанія надає такі послуги:

♦ для приватних клієнтів: генеральне прибирання, прибирання після ремонту, хімчистка, миття вікон;

♦ для бізнес-клієнтів: прибирання офісів, промислових приміщень, обслуговування івентів, миття вітрин і фасадів.

В кінці 2020 року створено мобільний додаток Clean Masters в Apple Store і Google Play.

Додаток Clean Masters дозволяє клієнтам замовити послуги клінінгу в кілька кліків, вибравши зручну дату і час, здійснити оплату картою безпосередньо в додатку.

Крім цього, клієнт може оформити підписку на прибирання – для підтримки в чистоті своєї квартири або будинку.

Як все починалося

Історія компанії Clean Masters розпочалася з серпня 2014 року. Тоді засновниця компанії Євгенія Сагайдак була змушена шукати додатковий заробіток, а сфера клінінгових послуг дозволила їй не тільки реалізуватися самій як успішній бізнес-леді, а й створити прибутковий бізнес.

Перші замовлення вона виконувала самотужки, вивчаючи специфіку сервісу, технічні моменти роботи на практиці. Згодом її завзятість, наполегливість і вміння досягати поставленої мети, дозволили створити базу постійних клієнтів з прибирання, а також отримати нових та залучити перших найманих працівників для виконання різних робіт з прибирання.

Компанія росла і розвивалася, а наступним важливим завданням для її розвитку було – відкриття власної школи клінінгу. Школа запрацювала в 2017 році. Це дозволило компанії отримувати кваліфікованих фахівців за власними стандартами з необхідним рівнем знань і практичного досвіду. Загальна діджіталізація сфер послуг змушувала замислюватися над можливостями в цьому напрямку для Clean Masters.

У 2019 до неї приєдналася команда Boosty Labs, яка мала за плечима кілька реалізованих digital startups, з ідеєю запуску першого в Україні клінінгового стартапу. У 2020 році розпочалася робота над цим проєктом – стартувала розробка мобільного додатка, нового сайту компанії та її ребрендинг.

ДОВІДКА «УК»

Трохи про компанію Boosty Labs

Заснована 2017 року Віктором Ігнатюком, який раніше запустив такі стартапи, як uCredit, Taplend, Creditor AI. Після декількох років різноманітного продуктового досвіду в ролі засновників, найманих працівників або виконавців, разом з партнерами було прийняте рішення організувати бутикову компанію і надавати такі послуги, як entrepreneur in residence, розробка, дизайн, тестування продуктів для компаній зі сфери фінансових технологій і блокчейна. У портфоліо компанії Boosty Labs – успішно реалізовані проєкти вже визнаних лідерів індустрії, такі як Storj Labs, Bloom Protocol, NEM, Elixxir, NEAR Protocol та інші.

Богдан ЛАСТІВКА

для «Урядового кур’єра»