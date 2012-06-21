Акції одного з лідерів на ринку біотехнологій, американської компанії Moderna Inc. підскочили на 16% після заяви організації про те, що її вакцина від коронавірусу викликала «сильну» імунну відповідь в усіх 45 пацієнтів, які нині тестують препарат від COVID-19.
Про це повідомляє CNBC.
Відзначається, що у всіх пацієнтів вироблялися нейтралізуючі антитіла, які, на думку вчених, важливі для створення імунітету до коронавірусу. Учасники випробувань отримали по дві різні за обсягом дози вакцини.
У компанії заявили, що після двох щеплень вакцина викликала «сильну» імунну відповідь у всіх випробовуваних. При цьому рівень нейтралізуючих антитіл у пацієнтів у групі з високою дозою були в чотири рази вищимими, ніж у пацієнтів, які видужали після коронавірусної інфекції COVID-19.
Клінічні випробування вакцини розпочалися 16 березня. Усіх учасників (45 осіб) розподілили на кілька груп, які отримували різні дози вакцини. Як було встановлено, у людей, які отримували невелику кількість сироватки, виробилися антитіла, як у тих, хто вже перехворів вірусом. Ті, хто отримував велику дозу вакцини, мали набагато більше антитіл, ніж ті, хто лікувався від COVID-19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»