Про це пише агентство Associated Press з посиланням на джерела.
Так, сьогодні, 16 березня перший учасник клінічних випробувань вакцини отримає експериментальну дозу.
Всього в експерименті візьмуть участь 45 добровольців. Дослідження проведуть в дослідницькому інституті в Сіетлі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.
Відзначається, що розробкою вакцини займався Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) і компанія Moderna Inc.
Як повідомляється, зразки не містять вірусу, тому учасники експерименту не заразяться. Випробування націлене на виявлення можливих побічних ефектів. Якщо їх не виявлять, можна буде перейти до більш широких випробувань.
Як уточнюється, на подальше повноцінне впровадження потенційної вакцини знадобиться від 12 до 18 місяців.
31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, якому присвоєно офіційну назву COVID-19.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нової коронавірусної пандемії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»