Дешеві хірургічні маски захищають від зараження грипом та іншими вірусними респіраторними захворюваннями так само ефективно, як і більш дорогі захисні маски з клапанами та фільтрами.
За інформацією закордонних видань, команда вчених під керівництвом доктора Триша Перла з Техаського університету протестувала загальновживану хірургічну маску за ціною майже 10 центів. Його властивості порівняли маскою N95, яка коштувала майже один долар та її менше використовують. Як з’ясувалося, суттєвої різниці в ефективності обох масок у запобіганні грипу чи інших респіраторних вірусних захворювань не було.
Дослідження проводили упродовж чотирьох років у сезони грипу в медичних установах, розташованих у семи містах США, в тому числі у Х'юстоні, Денвері, Вашингтоні та Нью-Йорку. Співпрацю в рамках проєкту мали вчені з кількох наукових і медичних центрів: Техаського університету, Університету Джона Хопкінса, Університету Колорадо, Дитячої лікарні Колорадо, Університету штату Массачусетс, Університету Флориди та кількох лікувальних закладів Департаменту ветеранів. Захворюваність на грип та гострі респіраторні захворювання проаналізували загалом у майже 2400 медичних працівників.
Згідно з повідомленням, опублікованим після аналізу, було 207 лабораторно підтверджених грипозних інфекцій у групі людей, які користуються маскою N95 –порівняно з 193 серед тих, хто носив медичні маски. Крім того, медичні працівники, які мають маску N95, повідомили про 2734 спостереження грипоподібних симптомів, лабораторно підтверджених респіраторних захворювань або гострих чи лабораторно виявлених респіраторних інфекцій. Для порівняння, люди, які носять звичайні хірургічні маски, стикалися з таким у 3039 випадках.
Як пояснив доктор Перл, це відкриття є важливим з точки зору публічної політики, адже засвідчує, що слід рекомендувати та який тип захисного одягу повинен бути доступний у випадку епідемії.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»