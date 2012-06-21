Сполучені Штати Америки готові оприлюднити оновлений «санкційний» перелік олігархів і чиновників з оточення президента РФ, який буде серйозним ударом як по Володимиру Путіну, так і методам збагачення «верхівки».
Про це повідомляє «Апостроф».
Як зазначив політолог-міжнародник Володимир Посельський, насправді досить важко спрогнозувати, якими надалі будуть відносини Росії і США, насамперед через непередбачуваність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, оскільки той послаблений через розслідування його можливих зв’язків з РФ.
Наразі США втратило довіри партнерів, оскільки Дональд Трамп відмовився від практики альянсів і міжнародні відносини для нього війна усіх проти всіх.
Олігархи ж з оточення Путіна, звичайно, здадуть свої позиції через санкції, але їх бізнес не так вже й залежить від Америки, щоб спричинити колапс у Росії, переконаний політолог.