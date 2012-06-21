Оптимісти менш схильні до ризику серцево-судинних захворювань. Такі результати дослідження оприлюднили американські вчені, опублікувавши їх у журналі BMJ Open.
Для наукової роботи були використані дані про п’ять тисяч жителів США латиноамериканського походження. На думку вчених, ця група найбільш вразлива, тому що не всі знають англійську, а знайти іспаномовного лікаря буває нелегко.
Всі вони були розділені на групи в залежності від індексу маси тіла, рухливості, рівня глюкози в плазмі, кров'яного тиску.
Рівень оптимізму у добровольців вимірювався за допомогою спеціального тесту.
З'ясувалося, що оптимісти значно рідше скаржаться на серце. Ті, хто часто перебуває в гарному настрої, мають більш здорове серце.
За словами авторів дослідження, до теперішнього часу немає чітких даних про зв'язок між психологічним станом і станом серця. Однак проведений експеримент показує цілком чітку залежність.