Оптимісти менш схильні до ризику серцево-судинних захворювань. Такі результати дослідження оприлюднили американські вчені, опублікувавши їх у журналі BMJ Open.

 

Для наукової роботи були використані дані про п’ять тисяч жителів США латиноамериканського походження. На думку вчених, ця група найбільш вразлива, тому що не всі знають англійську, а знайти іспаномовного лікаря буває нелегко.

 

Всі вони були розділені на групи в залежності від індексу маси тіла, рухливості, рівня глюкози в плазмі, кров'яного тиску.

 

Рівень оптимізму у добровольців вимірювався за допомогою спеціального тесту.

 

З'ясувалося, що оптимісти значно рідше скаржаться на серце. Ті, хто часто перебуває в гарному настрої, мають більш здорове серце.

 

За словами авторів дослідження, до теперішнього часу немає чітких даних про зв'язок між психологічним станом і станом серця. Однак проведений експеримент показує цілком чітку залежність.