Американські вчені опублікували дослідження, що міняє усталені уявлення про еволюцію хребетних. Подробиці наукової роботи, авторами якої стали співробітники Музею природної історії Філда і Гарвардського університету, з'явилися на сторінках видання Nature Ecology & Evolution.
Досі вчені вважали, що еволюційна складність хребта пояснюється механізмом поступового формування його незалежних один від одного ділянок. Однак нові знання вказують на те, що такі ділянки скелета, як грудна клітка і нижня частина спини, з'явилися до того, як хребет почав згинатися і скручуватися.
«Ми вважаємо, що ключову роль в еволюції хребетних тварин зіграли такі чинники, як правильний виборчий тиск і особливості поведінки тварин. Звичайно ж, ці чинники призвели до ефекту в поєднанні з існуючими фізичними можливостями», – зазначають американські вчені.
Вчені з'ясували, що тварини змогли пристосуватися до різних умов середовища завдяки ділянкам хребта, які здатні приймати ті чи інші форми і виконувати унікальні функції, не впливаючи на інші частини скелета. Для того, щоб зробити такий висновок, дослідники порівняли таких різних хребетних істот, як кішки і ящірки. Крім того, вчені вивчили скам'янілі рештки синапсиди – ці істоти жили одночасно з динозаврами і були предками ссавців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»