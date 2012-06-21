Американські вчені, які вивчали зв'язок гормону стресу адреналіну з ростом злоякісних клітин, з'ясували, що для ефективної боротьби з руйнівними наслідками стресу можна використовувати аскорбінову кислоту. Про нові властивості вітаміну C йдеться у повідомленні іноземних ЗМІ.
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Досліди на гризунах показали, що одним із ключових факторів розвитку злоякісних утворень молочної залози є хронічний стрес, що супроводжується викидами адреналіну. Зниження рівня адреналіну у тестових тварин показало, що таким чином зменшується не тільки тривожність (і депресія), а й інтенсивність росту ракових клітин.
«Ракові пухлини у мишей, спровоковані руйнівною дією хронічного стресу, зменшилися після початку терапії на основі вітаміну C. Експерименти на лабораторних мишах підтвердили, що вітамін C, блокує синтез лактатдегідрогенази, зменшує швидкість росту пухлин в значній мірі», – зазначають американські дослідники.
Результати, отримані вченими, дозволяють сподіватися на створення нової антираковою терапії, заснованої на аскорбіновій кислоті. Така терапія, як упевнені автори дослідження, допоможе пацієнтам онкологічних клінік, які страждають від хронічного стресу і пов'язаних з ним неприємних ефектів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»