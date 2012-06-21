Фахівці Іллінойського університету запросили для участі в експерименті 12 велосипедистів, які за тиждень долають відстань не менше 267 кілометрів, і розділили їх на три групи. В одній з них перед заїздом спортсмени вживали тільки воду. В іншій групі дозволялося з'їдати будь-який вуглеводний продукт зі звичайного раціону спортсменів. А учасники з третьої групи могли з'їдати до заїзду якесь блюдо з картоплі.
При фізичному навантаженні дослідники фіксували показники глюкози і температуру тіла велосипедистів. Виходячи з отриманих результатів, вони прийшли до висновку, що в третій групі продуктивність виявилася такою ж, як і в другій. Тобто вживання картоплі позитивно позначилося на працездатності. Хоча при цьому добровольці скаржилися на метеоризм.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»