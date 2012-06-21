Учені з університету Іллінойсу в США почали тестувати на людях препарат, який змушує ракові клітини самознищуватись. Клінічні випробування вже успішно провели на тваринах.
Про це повідомляє «Science Daily».
Препарат називається «PAC-1». Препарат складається з компонентів, націлених на прокаспазу-3. Прокаспаза-3 — це фермент у багатьох ракових клітинах. Компоненти проникають в уражені ділянки та змушують хворі клітини запрограмовано самознищуватись. Цей процес називається апоптоз.
Серед інших переваг препарату — мінімальна кількість побічних ефектів та здатність долати бар'єр між кров'ю та середовищем центральної нервової системи. На таке не здатні інші сучасні протиракові ліки.
Зараз препарат проходить другу частину першої фази клінічних випробувань. До них залучили людей з пухлинами в мозку — мультиформної гліобластоми або напластичної астроцитоми.
Мультиформна гліобластома — найжорсткіша та найпоширеніша форма пухлини в мозку.
За словами вчених, «PAC-1» нешкідливий для здорових клітин. Це підтверджують попередні досліди на культурах злоякісних клітин, а також на гризунах і собаках.