Вивчаючи структуру нового коронавірусу, американські вчені знайшли його слабке місце. Це може стати проривом для створення противірусних препаратів. Результати досліджень опубліковані в журналі Nature.
Вчені насамперед з’ясували, як працює вірус, і яким чином він вражає людський організм? Механізм відомий. При інфікуванні білковий шип на поверхні вірусу SARS-CoV-2 прикріплюється до білка-рецептора на поверхні клітин людини - зокрема, клітин легенів. Приблизно це можна уявити так, як ключ потрапляє в замкову щілину.
Вивчаючи особливості шипів SARS-CoV-2 і рецепторів людських клітин, вчені вперше виявили, що всього лише кілька мутацій зробили його шип більш компактним, ніж аналогічна структура у вірусу SARS, який у 2002-2003 роках викликав епідемію атипової пневмонії. Такі мутації допомогли SARS-CoV-2 надійніше прикріплятися до рецепторів, ефективніше інфікувати клітини людини і швидше поширюватися в організмі.
Знаючи структуру білків віруса SARS-CoV-2, їх особливості, що дозволяють встановлювати міцні зв'язки з клітинами людини, вчені розраховують знайти способи блокувати вірус, не дати йому увійти в контакт і поширювати інфекцію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»