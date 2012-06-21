Американський інститут кінематографії (AFI) оприлюднив рейтинг десяти найкращих фільмів року, що минає. Як правило, картини з цього списку стають претендентами на здобуття премії «Оскар».
У десятку кращих фільмів потрапили фантастичний бойовик Райана Куглера «Чорна пантера», історична драма «Фаворитка» Йоргоса Лантімоса, а також музична драма Бредлі Купера «Зірка народилася», головну роль в якій виконала Леді Гага.
У десятку також увійшли «Щоденник пастиря» Пола Шредера, «Тихе місце» Джона Красінскі, «Зелена книга» Пітера Фарреллі, «Мері Поппінс повертається» Роба Маршалла, «Чорний клановец» Слайка Лі, «Якщо Біл-стріт могла б заговорити» Баррі Дженкінса і «Восьмий клас» Бо Бернем.
Особливо була відзначена чорно-біла стрічка мексиканського режисера Альфонсо Куарона «Рома».
В кінці листопада національна рада кінокритиків США назвали найкращим фільмом 2018 року «Зелену книгу», тоді як журнал Time удостоїв аналогічного звання «Рому».
Фільми з рейтингу, щорічного складається Американським інститутом кінематографії, як правило входять в список картин, які претендують на отримання «Оскара».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»