Військово-повітряні сили (ВПС) США оголосили про завершення місії експериментального безпілотного космоплана ВВС США X-37B. Він пробув на орбіті понад 2 роки, і встановив новий рекорд.
Космоплан приземлився в неділю на космодром на мисі Канаверал в штаті Флорида. Ця місія стала п'ятою для секретного американського апарату. Він пробув на земній орбіті 780 днів. Це виявилося рекордним для космоплана терміном. Попередній рекорд налічував 718 днів. У шостий раз експериментальний апарат відправиться в космос у 2020 році.
X-37B почала створювати корпорація Boeing ще в 1999 році. У 2004 програму засекретили і передали під патронат Військово-повітряних сил США. Відомо, що космоплан має злітну масу близько 5 тонн, в довжину досягає 8,9 м, а у висоту – 2,9 м.
Вважається, що апарат може служити для розвідки і доставляти невеликі вантажі в космос. Деякі експерти вважають, що космоплан зможе навіть виводити з ладу ворожі супутники і наносити ракетно-бомбові удари з орбіти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»