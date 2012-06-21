Американський ракетний есмінець Carney покинув акваторію Чорного моря, повідомили в прес-службі 6-го флоту ВМС США.
«Carney відбув з Чорного моря 27 серпня після проведення операцій щодо забезпечення безпеки на морі і взаємодії із союзниками і партнерами», – уточнили у відомстві.
Корабель увійшов у Чорне море 13 серпня. За словами капітана корабля Тайсона Янга, прибуття судна демонструє «чи зберігається прихильність безпеки і стабільності в регіоні».
Есмінець Carney входить в 6-й американський флот. Його довжина становить 154 м, водотоннажність – 9 тисяч тонн. Корабель обладнаний системою протиракетної оборони Aegis, ракетами «Томагавк» і «Гарпун», системами ППО, підводного виявлення і атаки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»