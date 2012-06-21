Шляхом багаторічних досліджень і експериментів, техаським вченим все ж таки вдалося створити білки, що стимулюють ріст втрачених кінцівок.
Це абсолютно новий етап у розвитку науки. Попередні дослідження проводилися шляхом обробки ампутованої кістки тільки білком ВМР2, але потрібної структури вченим так і не вдалося досягти. Продовживши експеримент, вчені додали ще однин білок ВМР9. І результат не змусив себе чекати: через три дні понад 60% кісток утворили хрящовий шар лапки у піддослідної миші.
Науковцями також було відзначено, що в тілі ссавців є клітини, які знають, як регенерувати втрачені кінцівки. Але з якихось причин це не відбувається. Наразі перед ученими стоїть надважливе завдання, з'ясувати причину «сплячки» цих клітин.
Звичайно, знадобиться ще багато досліджень, щоб вирішити завдання у регенерації кінцівок не тільки у гризунів, алу й у людей.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»