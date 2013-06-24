Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестиційного фонду. 23 травня перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко отримала ноту від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (ДПП) підписали дві угоди про комерційне партнерство. Тож із 23 травня Американсько-український інвестиційний фонд працює.

«Ми робимо черговий крок для зміцнення і поглиблення відносин з нашим стратегічним партнером. Дякую всім, хто допоміг нам досягти цієї угоди. Переговорній команді вдалося виконати завдання, яке поставив перед нами Президент Володимир Зеленський. Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, орієнтовану на майбутнє, в якому США й Україна — рівноправні партнери, що спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави», — зазначила Юлія Свириденко.

DFC та Агенція ДПП співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту й газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру нашої країни. Фонд сприятиме зв’язкам українських компаній з потенційними інвесторами в ресурси, зокрема DFC. Він працюватиме без обмеження в часі, але щодесять років партнери переглядатимуть його результати, повідомляє Мінекономіки.