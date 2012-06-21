У дослідницькому агентстві TrendForce провели аналіз можливої вартості нових флагманів Apple. Йдеться про наступне покоління iPhone, які, ймовірно, вийдуть восени.

Відповідно до думки аналітиків, ціни на нову лінійку залишаться на тому ж рівні, що і при продажу iPhone 12. У компанії впевнені, що Apple не має наміру завищувати ціну через дефіцит деяких компонентів для виробництва гаджетів, хоча і хоче залишатися на ринку преміальних пристроїв. Як очікується, витрати на виробництво смартфонів компенсують вартістю нових аксесуарів і сервісів.

У TrendForce підкреслили, що Apple досі не визначилися з назвою нової лінійки флагманів. Поки її називають як iPhone 12 s. Наймолодша модель серії коштуватиме 699 доларів, а ціна топової досягне 1099 доларів.

Крім того, експерти надали в звіті ймовірні характеристики девайсів. За їхньою інформацією, нові iPhone отримають OLED-дисплей, причому найдорожчі моделі підтримуватимуть частоту оновлення 120 герц, процесор Apple A15, зменшений екранний виріз. Вони також вважають, що одну з моделей оснастять 1 ТБ пам'яті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»