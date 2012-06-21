Cпочатку варто уточнити, що таке гормони. Це активні біоречовини, вироблені ендокринною системою, які поширюються по всьому організму за допомогою кровоносної системи. Уже з цього визначення зрозуміло, що гормони – важлива складова загального стану організму.
Кожен гормон має вузьку «спеціалізацію», тобто впливає на «свою» зону відповідальності в організмі. Тож дослідження гормонального фону допоможуть виявити захворювання, а також прояснити причину погіршення самопочуття, якщо інші показники не дають повної картини стану здоров'я і не дозволяють поставити точний діагноз.
Іншими словами, лікар за наявністю скарг на ті чи інші порушення здоров'я, наприклад, частий головний біль або випадання волосся, може зорієнтуватися, на які гормони потрібно здати аналіз, щоб підтвердити або спростувати попередній діагноз.
Розглянемо найпоширеніші випадки, коли призначають гормональні дослідження.
Аналіз на гормони як метод діагностики:
• Проблеми зі щитовидною залозою, артеріальним тиском, масою тіла, дратівливість – аналіз на трийодтиронін, тироксин, тиреотропний гормон.
• Порушення обміну кальцію, фосфору, мінералізація кісток, остеопороз, камені в нирках – аналіз на кальцитонін і паратиреоїдний гормон.
• Безпліддя і невиношуваність, репродуктивні дисфункції – дослідження на пролактин, макропролактин, естроген, естрадіол, прогестерон, гіпофізарний гонадотропний і фолікулостимулюючий гормон.
• Діабет, ожиріння, проблеми з підшлунковою – дослідження на інсулін, С-пептид, проінсулін, індекс інсулінорезистентності.
• Ожиріння, булімія, занадто високий апетит – аналіз на лептин.
• Вегетативні розлади, панічні атаки – аналіз на адреналін, норадреналін, дофамін, метанефрин, норметанефрин, гістамін, серотонін, гомованілінову кислоту.
Кров для гормонального аналізу завжди беруть вранці на порожній шлунок. Якщо виникла необхідність терміново здати аналізи на гормони й отримати точний і достовірний результат, вас запрошує медична лабораторія «Діла».
Дати направлення на аналізи і визначити необхідність в обстеженні гормонального фону може тільки лікар-ендокринолог, акушер-гінеколог або інший фахівець, якому потрібно уточнити діагноз. Можна пройти обстеження самостійно, вибравши скринінгову програму (пакет аналізів) для оцінки роботи органів і систем організму, наприклад - https://dila.ua/dila-for-you.html.