Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У Луганській та Донецькій областях, де тривають бойові дії, необхідно постійно тримати зв'язок з українцями, які наразі проживають по той бік лінії розмежування. Тож відносно збереження аналогового мовлення у зоні проведення операції Об’єднаних сил Луганська облдержадміністрація звернулася до Кабінету Міністрів України.
Про це розповів директор Департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Олександр Костенко, коментуючи впровадження плану використання радіочастотного ресурсу України, згідно з яким відключення аналогового телебачення розпочалося 31 липня з Києва та Кіровоградської області, а з 31 серпня відбудеться по всій Україні.
«До нас прислухалися і на сьогодні прийнято рішення, що як мінімум до кінця року аналогові передавачі у Луганській та Донецькій областях не вимикатимуть», – наголосив він.
Слід пам’ятати, що сьогодні більшість населення територій, прилеглих до лінії розмежування, має застарілу техніку та наразі не забезпечена засобами приймання цифрового сигналу. Водночас, на тимчасово непідконтрольну територію здійснюється аналогове українське телемовлення передавачем потужністю 5 кВт, рівнопотужні передавачі мовлять й з непідконтрольної частини області.
Крім того, Департаментом масових комунікацій вже підготовлене обґрунтування відносно того, щоб залишити аналогове мовлення на Луганщині до завершення ООС.