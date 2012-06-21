Завдання держави — забезпечити реабілітацію та протезування українським воїнам, які цього потребують. Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив під час робочої зустрічі з керівником сектору Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо, радником з медичних питань Девідом Річмондом, керівником офісу Агенції НАТО з підтримки і постачання в Україні Василем Литвинчуком та керівником проекту Трастового фонду НАТО з медичної реабілітації Наталією Мельниченко.

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна та директор НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності Антоніна Салєєва.

Міністр подякував партнерам з НАТО за важливу допомогу, яку організація надала Україні в рамках спільного проекту для забезпечення українських військовослужбовців медичною допомогою та реабілітацією та українських медичних центрів належними засобами надання реабілітаційних послуг.

"Справжні друзі пізнаються у біді, тому дякую за ту роботу, яку проводить Трастовий фонд НАТО сьогодні, коли Україна дає відсіч агресору, який окупував частину нашої території. Ми несемо людські втрати – солдати та офіцери ЗСУ, Нацгвардії, інших збройних формувань отримують поранення та каліцтва, і завдання держави полягає у забезпеченні їх реабілітацією та протезуванням для повної інтеграції в мирне життя. Це складні виклики, з якими Україна раніше не зіштовхувалася", - заявив Міністр.

Він зазначив, що система реабілітації в Україні не була готовою до сьогоднішніх викликів, оскільки вона була розрахована на роботу в інших умовах та орієнтованою на реабілітацію осіб, які отримували трудові каліцтва, постраждалих внаслідок ДТП, і значно рідше мала справу з бойовими травмами.

"Ми маємо науково-дослідний інститут в Харкові, який з початком війни перебудував свою роботу і визначив пріоритетом своєї діяльності саме реабілітацію поранених військовослужбовців. І в перебудові цієї діяльності велику допомогу надав саме Трастовий фонд НАТО – завдяки цій підтримці вони запровадили нові методики протезування та реабілітації, а нещодавно там було побудовано спеціальний реабілітаційний басейн на кошти Трастового фонду НАТО. Разом із тим держава усвідомлює важливість цього закладу та спрямовує значне фінансування для забезпечення його засобами реабілітації. Вважаю, що об'єднання наших зусиль може забезпечити якнайкращий результат", — наголосив Андрій Рева.

Міністр також подякував за підтримку, надану Україні для участі в Іграх Нескорених, та висловив сподівання на продовження якнайширшої співпраці у майбутньому.

Керівник сектору Трастових фондів НАТО Фредерік Пежо повідомив українській стороні про прийняте рішення щодо продовження співпраці в рамках проекту до 2020 року.

"Досягнутий успіх є результатом роботи усієї команди та країн-учасниць НАТО, які фінансують цей проект, і він був би неможливим без головуючої у проекті країни, а саме Болгарії. Останнім найяскравішим прикладом успішної співпраці є започаткування освітньої програми протезистів-технологів за міжнародними стандартами, і сподіваюсь, що приблизно через рік ми побачимо, як перші українські протезисти отримують міжнародні сертифікати, що свідчитиме про те, що вони освоїли спеціальність", — заявив Фредерік Пежо.

Довідково

Трастовий фонд НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції, спрямовано на надання пораненим українським військовослужбовцям медичної допомоги і реабілітації, а також на забезпечення місцевих медичних центрів належними засобами надання відповідних реабілітаційних послуг. Відповідно до наявності коштів підтримка може надаватися у вигляді прямої медичної допомоги, фізіотерапевтичного та психологічного супроводу пацієнтів, будівництва, відновлення, ремонту та оснащення медичних закладів України, а також підвищення кваліфікації медичного персоналу за відповідною спеціалізацією.

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