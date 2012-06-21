Церемонія вручення у Страсбурзі правозахисної премії Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова відбулася цьогоріч під знаком України. Нагороди удостоєно незаконно ув’язненого в Росії нашого режисера Олега Сенцова. Замість Олега нагороду отримала його двоюрідна сестра Наталія Каплан, повідомляє Укрінформ. «Сьогоднішній день для всіх нас сумний. Я висловлюю повагу Олегу Сенцову, ув’язненому за політичними мотивами», — заявив президент Європарламенту Антоніо Таяні. Він сказав, що солідарний з Олегом Сенцовим та іншими українськими політичними в’язнями російського режиму, та закликав РФ до їхнього негайного звільнення.
«Олег — людина, яка не здається і не може не діяти… Завдяки його вчинку про українських політичних в’язнів у Росії дізналися в усьому світі. Він уже переміг», — зауважила його сестра.
А на робочих місцях багатьох депутатів у залі засідань було виставлено таблички із закликом звільнити Сенцова — #Free Oleg Sentsov.