Головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку кращих гравців світу ХХІ століття за версією The Independent.
Відповідний список опублікований на сайті британського видання.
Колишній форвард «Мілана», «Челсі» і «Динамо» розташувався на 19 місці. Перед ним знаходиться екс-гравець «Ліверпуля» Стівен Джеррард, а замикає 20 кращих футболістів світу форвард ПСЖ Неймар.
У топ-5 увійшли відразу чотири гравці «Барселони». Перше місце в рейтингу займає лідер каталонців Ліонель Мессі, друге – нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, а далі йдуть Хаві, Роналдіньо і Іньєста.
У топ-20 також увійшли Роналдо, Тьєррі Анрі, Зінедін Зідан, Кака, Фабіо Каннаваро, Андреа Пірло, Серхіо Рамос, Джанлуїджі Буффон, Філіп Лам, Луїш Фігу, Луїс Суарес і Серхіо Бускетс.