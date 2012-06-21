За офіційними даними Держстату, лише за три квартали цього року українців поменшало на 150 тисяч. Висока смертність доповнюється дуже низькою народжуваністю.
За показником появи на світ новонароджених Україна посідає в рейтингу ООН аже 172 місце в світі. Серед основних причин – фінансова неспроможність забезпечити дитині бажаний рівень добробуту.
"Якщо не маєш підробітку, або чоловік не забезпечує сім’ю, то дуже важко", - кажуть українки. Молоді мами нарікають, що державних виплат не вистачає навіть на самі памперси. Тоді як у бюджеті наступного року осучаснення цієї статі соціальних видатків, попри зростання цін, не передбачено.
У Мінсоцполітики переконують, що вже неодноразово виступали за збільшення виплат, однак це може і не дати бажаного ефекту. А батьки мають народжувати, коли готові до цього морально та фінансово.
"У Радянському Союзі були династії трудові. У нас – династії отримувачів соціальної допомоги. Це цілі родини, які не працюють, а цілими родинами сидять на соціальних виплатах", - бідкається профільний міністр Андрій Рева.
Із таким підходом не погоджуються у Верховній Раді.
"Нас кожного дня стає на 500 людей менше", - нарікає народний депутат Андрій Шипко.
Політики кажуть, що влітку зареєстрували в парламенті законопроект, котрим передбачено зростання виплат за народження дитини вдвічі.
"Прив’язати її до прожиткового мінімуму. Якщо він буде рости, то виплата теж мала б переглядатися", - пояснив суть ідеї нардеп Володимир Пилипенко. Автори документу кажуть, що його підримали більшість депутатських груп і уповноважений із прав дитини при президенті України, проте до сесійної зали на розгляд законопроект досі не потрапив.