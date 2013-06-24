Україна потребує дипломатії сили, нових дієвих підходів на міжнародній арені, нових аргументів і підходів згідно із сучасними реаліями — саме такі пріоритети ставить перед українськими дипломатами Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Глава МЗС повідомив, що глава держави вже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України.

«Мірило зусиль — це результати: військові пакети, мобілізація гуманітарної і економічної допомоги для України, допомога нашим громадянам за кордоном тощо. Це все і вимірює ефективність керівника закордонної дипломатичної установи», - підкреслив Міністр.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також розповів про реформи структури МЗС задля посилення дипломатичної служби та приведення її до сучасних реалій.

«Ми працюємо над змінами в структурі МЗС і адаптацією української дипломатичної служби до сучасних реалій та викликів. Йдеться насамперед про підвищення ефективності та дієвості дипломатичної служби, використання найкращих дипломатичних практик», - зазначив Міністр.

За словами глави МЗС, важливо, щоб громадяни України за кордоном відчували опіку держави та її підтримку, особливо з огляду на перебування понад семи мільйонів українців за кордоном внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

«У фокусі уваги залишається захист прав та інтересів громадян. Тому будуть також ухвалені рішення щодо розширення дипломатичної присутності, зокрема в Латинській Америці та на Африканському континенті, збільшення мережі консульських установ», — зазначив Андрій Сибіга.

Міністр окреслив пріоритетні завдання, над якими працює МЗС, та відзначив важливість максимальної залученості, націленої на конкретні результати.

«Українська дипломатія максимально мобілізує всі зусилля та чітко усвідомлює свої пріоритети та головну стратегічну ціль — наближення справедливого і сталого миру та закінчення війни. Кожен посол також матиме інструкції, як допомагати окремим регіонам України. Із відповідною шкалою оцінки: що потрібно та що зроблено. Ми не маємо права на втому», - наголосив Міністр.

Глава МЗС також зазначив, що щорічна нарада послів дозволить підбити підсумки по кожній країні, провести інвентаризацію двосторонніх відносин, щоб у подальшому максимально використати їх потенціал.

Андрій Сибіга приділив окрему увагу потребі активізації зусиль на шляху до вступу України до ЄС.

Глава МЗС окремо наголосив, що важливим напрямом роботи кожної дипломатичної установи та посла є підтримання глобальної присутності України в медіа світу, особливо на тлі зміщення уваги на інші події.

«рф намагається використати будь-яку нагоду, зокрема інші конфлікти, для зниження медійної уваги та підтримки. Тому для нас дуже важливо, щоб Україна була постійно та потужно присутня в глобальних медіа», - заявив Міністр.