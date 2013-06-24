У вівторок, 12 серпня, у Дипломатичній академії України, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом зі своїм чеським колегою Міністром закордонних справ Яном Ліпавським взяли участь у відкритті Конференції “Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід присвячено відзначенню 76-й річниці підписання Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та обговоренню вдосконалення норм міжнародного гуманітарного права.

“Саме в Празі, за особистої підтримки Яна, у 2023 році відбулася перша зустріч Основної групи держав щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України”, - зазначив Міністр.

Андрій Сибіга закликав міжнародне співтовариство повернутися до неухильного дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права, його порушення має бути причиною для застосування автоматичних санкційних заходів. “Правопорушення мають каратися”, - наголосив Міністр.

У своїй промові глава МЗС привернув увагу, що 90% українських військовополонених, піддаються тортурам з боку росії. За словами Міністра, Офіс Генерального прокурора України зафіксував понад 175 тисяч воєнних злочинів.

Андрій Сибіга підкреслив, що для рф воєнні злочини є інструментом ведення війни та наголосив: право перестає діяти там, куди ступає нога російського окупанта.

“росія незаконно утримує та примусово переміщує цивільних осіб, в тому числі викрадає дітей. І росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Людське життя не є цінністю для агресора”, - зазначив Міністр.

Глава МЗС наголосив, що єдиним дієвим способом змусити агресора дотримуватись міжнародного гуманітарного права є невідворотність покарання.

У ході виступу Андрій Сибіга заявив, що Україна ініціює створення “Платформи з прогресивного розвитку міжнародного гуманітарного права”, яка має об'єднати держави, міжнародні організації, експертне середовище та громадянське суспільство.

Серед ключових задач Платформи: виявлення прогалин у чинному міжнародному гуманітарному праві, розробка нових положень щодо неврегульованих питань, що враховує сучасні виклики і сприяння імплементації доповнень до міжнародного гуманітарного права. За словами Міністра, Україна готова виступити майданчиком і бути координатором.

“Міжнародне гуманітарне право – це гарантія збереження людяності в світі. Разом із міжнародними партнерами Україна працює над неминучістю правосуддя. Жодної національної юрисдикції не вистачить, щоб відповісти масштабу російських воєнних злочинів в Україні” - зазначив Андрій Сибіга.

Глава МЗС наголосив на важливості угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, підписаної у червні Президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

“Цей трибунал покликаний притягти російське керівництво до відповідальності за їхні первинні злочини. За неспровоковане розв'язання кривавої війни на знищення в XXI столітті”, - підкреслив Міністр.

Під час виступу Андрій Сибіга вручив пам’ятну медаль Міністерства закордонних справ України “For supporting Ukraine’s diplomatic effort” Міністру закордонних справ Чехії Яну Ліпавському, відзначивши його глибокий особистий внесок за послідовну підтримку територіальної цілісності та незалежності України.