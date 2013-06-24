У понеділок, 23 червня, на запрошення Високої представниці ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас, Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Це тиждень двох великих самітів, ЄС і НАТО, з однією спільною метою: збільшити ціну війни для російського агресора. Необхідні рішучі кроки вже зараз. Немає часу чекати”, – підкреслив Міністр.

Голова української дипломатії наголосив, що Путін продовжує відкидати мирні зусилля та натомість посилює терор проти України. Лише нищівні санкції проти банківського та енергетичного секторів, тіньового флоту, обмеження ціни на нафту та дієві заходи проти тих, хто фінансує російський військовий бюджет, можуть зупинити терор.

Андрій Сибіга закликав партнерів і надалі збільшувати інвестиції в українську оборонну промисловість.

”На тлі зростаючих російських атак головним пріоритетом є зміцнення України. Це особливо стосується протиповітряної оборони та ракет до неї, артилерійських боєприпасів, далекобійних спроможностей і дронів”, — підкреслив Андрій Сибіга.

Глава МЗС також наголосив на важливості прискорення вступу України до ЄС, як важливого фактору посилення Євросоюзу на тлі зростаючої глобальної конкуренції та безпекових викликів.

“Ставши членом, Україна значно посилить ЄС у різних сферах, включаючи безпеку та зовнішню політику, технології, діджиталізацію та енергетику. Нові кроки для прискорення переговорів про вступ України до ЄС наразі є критично важливими, слугуючи джерелом натхнення для українського народу, особливо для наших воїнів, перед обличчям російського терору та агресії”, – наголосив глава МЗС.

Міністр зазначив, що безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні безпосередньо пов'язані між собою. Протидія російській агресії проти України є невід'ємною складовою стримування загрози з боку Москви, Пхеньяна та Тегерана.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність країнам-членам ЄС за непохитну підтримку України у протистоянні російській агресії.