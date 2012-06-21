24 грудня 2018 року святкує ювілей видатний організатор охорони здоров’я в Україні директор ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний член Академії медичних наук Польщі, дійсний член Міжнародної медичної академії ім. А. Швейцера, почесний академік Білоруської академії медичних наук, президент Національної академії медичних наук України (2011—2016 рр.), президент Української асоціації громадського здоров’я (2016 р.) Сердюк Андрій Михайлович.
Після аварії на ЧАЕС Андрій Михайлович брав участь у розв’язанні визначальних проблем організації евакуації жителів, а також медичного обслуговування населення та учасників ліквідації аварії. Пізніше як міністр був фундатором української системи охорони здоров’я. Нині працює над вирішенням актуальних питань захисту довкілля та здоров’я населення.
Автор понад 530 наукових робіт, зокрема 5 підручників, 47 монографій. Має 5 авторських свідоцтв. Підготував 25 докторів і 10 кандидатів наук.
Бажаємо вам, шановний Андрію Михайловичу, доброго здоров’я та творчої наснаги!
В.І. Шакун, В.І. Коробка, І.А. Лурін, І.П. Хоменко, М.Л. Анкін