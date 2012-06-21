У наступному році усі зусилля у сфері благоустрою Києва будуть спрямовані на активне озеленення. В тому «Вечірку» переконували у департаменті благоустрою КМДА.
— У кожному районі столиці заплановано облаштування базових зон відпочинку для усієї сім’ї по типу парку Наталка. Крім того, у планах є будівництво додаткових зон відпочинку на берегах деяких водойм. На стадії розробки є план стандартизації і благоустрою Києва, яким передбачено єдиний тип усіх огороджень, сміттєвих баків, лав для відпочинку, твердого покриття пішохідних доріжок тощо, — сказав перший заступник директора Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій.
На свою глобальну реконструкцію наступного року чекають: Парк партизанської слави, Ландшафтний парк, Голосіївський парк, Володимирська гірка тощо.
За словами Тараса Панчія, наразі столичною владою розробляється концепція реконструкції Андріївського узвозу, за якою легендарний узвіз з обох боків перекриється шлагбаумами і стане повністю пішохідною зоною.