Україна та Китай домовилися про проведення найближчими днями телемосту між лікарями обох країн. До цього телемосту для обміну досвідом планується залучити якомога більше українських лікарів, щоб вони отримали свіжу інформацію щодо боротьби з коронавірусом.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також, за його словами, запущено в тестовому режимі онлайн платформу для консультацій провідними анестезіологами та реаніматологів, які працюють в лікарнях, визначених для боротьби з COVID-19. Уже до платформи приєдналися 100 медичних закладів, найближчими днями приєднається решта.
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