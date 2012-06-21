«Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон вітають звільнення ув'язнених і їх обмін на сході України»,– повідомили в уряді Німеччини.
У заяві також говориться, що обмін напередодні свят став «довгоочікуваним позитивним кроком».
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з «усіх встановлених на всіх встановлених», при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) буде надано повний і безумовний допуск до всіх
утримуваних осіб.