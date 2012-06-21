Канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключає, що карантинні заходи в країні будуть посилені. Про це у понеділок, 9 листопада, повідомляє телеканал N-TV.

«Про послаблення ми не має й мови. Можливо, ми навіть повинні посилити заходи», – заявила Меркель на засіданні президії партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

За даними телеканалу N-TV, Меркель збирається незабаром обговорити з главою МОЗ ФРН введені 2 листопада нові карантинні заходи. При цьому глава мінохоронздоров'я Німеччини очікує, що цифри захворюваності повинні незабаром знизитися.

Раніше, 28 жовтня, Меркель заявила про продовження нового карантинного режиму в ФРН з 2 листопада і мінімум до грудня. У країні весь листопад будуть діяти заходи щодо скорочення контактів.

23 жовтня глава мінохоронздоров'я ФРН Йенс Спан повідомив, що вакцина від коронавірусу з'явиться в Німеччині на початку 2021 року. За його словами, при наявності достатнього обсягу вакцини можна буде вакцинувати більшу частину населення, яка бажає зробити щеплення.

15 жовтня канцлер Німеччини заявила, що країна знаходиться в дуже серйозній фазі пандемії COVID-19, кількість заражених росте, а економіка ще одного локдауна не витримає. Вона підкреслила, що новий бюджет країни передбачає тільки у 2020 році заборгованість у 250 мільярдів євро.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»